SARONNO – Questa mattina, lunedì 24 novembre, nonostante la pioggia fitta e il cielo grigio, la piazza della Prepositurale si è accesa di spirito natalizio grazie agli operai impegnati a sistemare l’albero di Natale. Hanno lavorato senza sosta per fissare la struttura e completare le decorazioni rosse e oro che già spiccano contro le facciate del centro storico.

A rendere tutto ancora più suggestivo è il cartello posizionato ai piedi dell’abete, che racconta la sua storia con una frase che ha strappato sorrisi ai passanti: “Mi chiamo Abies Nordmanniana. Sono nato e cresciuto sulle colline piemontesi. Sono curato e coccolato tutto l’anno. Come Babbo Natale lavoro solo a dicembre. Poi tornerò a casa mia in attesa di esibirmi l’anno prossimo.”

E mentre gli operai sistemavano gli ultimi dettagli, è comparsa anche una panchina con lui: Babbo Natale, già pronto per dare il benvenuto alle feste. Una presenza che ha attirato gli sguardi dei bambini e ha segnato, di fatto, l’inizio ufficiale dell’atmosfera natalizia in città.

