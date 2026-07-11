SARONNO – Assalto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio al bancomat della Monte Paschi di Siena di via Lanino. Ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico provocando ingenti danni alla struttura e ai locali dell’istituto di credito.

I malviventi che hanno agito alle prime ore della notte hanno messo a segno il colpo devastando l’area del bancomat. Gravemente danneggiato lo sportello automatico, mentre è andato distrutto l’ingresso della filiale. I danni hanno interessato anche l’interno dell’edificio, con il controsoffitto del portico crollato in parte e l’insegna della banca danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della Compagnia di Saronno, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Poco dopo sono arrivati anche i responsabili dell’istituto di credito e le ditte specializzate incaricate di eseguire i primi interventi di ripristino e di mettere in sicurezza l’accesso alla filiale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’assalto e verificare se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat. L’ammontare complessivo dei danni è in fase di quantificazione, ma appare particolarmente rilevante vista l’entità delle devastazioni provocate alla filiale. Operai sono già al lavoro stamattina mentre il personale è stato presente appena scoperto il colpo.

Non è la prima volta che la filiale di via Lanino finisce nel mirino dei malviventi. L’ultimo episodio risale alla notte del 23 dicembre 2025, quando un commando fece esplodere lo stesso bancomat. Anche in quell’occasione l’esplosione provocò gravi danni allo sportello e all’ingresso della banca. Secondo le stime diffuse all’epoca, i responsabili riuscirono a fuggire con un bottino di circa 30 mila euro.

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