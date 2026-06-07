SARONNO – Ancora una volta l’Azzurra A conferma i pronostici e conquista la Staffetta 24×1 ora di Saronno, tradizionale appuntamento podistico disputato qquesto fine settimana, fra sabato e domenica, allo stadio Colombo Gianetti e giunto alla 41′ edizione. La manifestazione è scattata sabato alle 10 per concludersi ventiquattro ore dopo, con 1.392 partecipanti suddivisi in 58 squadre che si sono alternati senza sosta sulla pista d’atletica. L’Azzurra A si è imposta con 914 giri per un totale di 386,016 chilometri. Sul podio anche Maglificio Fragi Bumbasina Run, seconda con 900 giri e 379,968 chilometri, e Missulteam, terza con 793 giri e 334,920 chilometri.

Tra i singoli, il miglior risultato maschile è stato ottenuto da Andrea Soffientini (Podisti per Caso), autore di 43 giri per 17,933 chilometri, mentre fra le donne si è imposta Francesca Manfredi (Azzurra A) con 37 giri e 15,419 chilometri.

Nella prova dei 100 chilometri successo di Elisa Tosi (Us Carisolo) fra le donne in 9h45’36’’ e di Francesco Perini (Noi Generali) fra gli uomini in 7h44’17’’. Nella 24 ore individuale vittorie di Elsie Bergamasco Cargniel (Bergamo Stars), con 474 giri e 189,6 chilometri, e di Piergiuseppe Monegato (Running Saronno), con 449 giri e 179,6 chilometri.

Nella 6 ore individuale primi posti per Sabrina Zammetta (Gp Avis Pavia), con 150 giri e 60,188 chilometri, e Andrea Antonacci (Dk Runners Milano), con 178 giri e 71,480 chilometri.

Premi speciali anche per Piergiuseppe Monegato, Giuliano Pavan e Daniella Parimbelli, unici ad avere partecipato a tutte e tre le edizioni delle prove ultra.

Classifica squadre: 1. Azzurra A (914 giri, 386,016 km), 2. Maglificio Fragi Bumbasina Run (900 giri, 379,968 km), 3. Missulteam (793 giri, 334,920 km).

07062026