SARONNO – Bande protagoniste nel centro cittadino per la tradizionale Rassegna musicale di fine estate. L’evento, giunto alla sua 30esima edizione, è stato organizzato dal Corpo musicale di Saronno con il patrocinio del Comune.

Accanto alla banda di casa si sono esibiti il Corpo musicale S. Cecilia di Rescaldina e l’associazione Gruppo musicale Banda Larga di Mozzate, ospiti della manifestazione.

Nel pomeriggio i gruppi si sono ritrovati alle 16 all’istituto Padre Monti di via Legnani e davanti alla scuola Ignoto Militi di via Antici. Alle 16.50 ha preso il via la tradizionale sfilata per le vie del centro cittadino, portando musica e allegria tra le vie di Saronno.

Il momento centrale dell’evento si è tenuto in piazza Libertà, dove alle 17.30 è iniziato l’intrattenimento musicale. Alle 17.45, invece, tutti i gruppi partecipanti si sono esibiti insieme, con l’esecuzione dei brani conclusivi della manifestazione.

(foto Armando Iannone)

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