SARONNO – È arrivata in sidecar, tra sorrisi e curiosità, la Befana che ieri, martedì 6 gennaio, ha fatto tappa alla casa di riposo Focris. A rinnovare il tradizionale appuntamento di inizio anno è stato il Moroclub Saronno, che anche quest’anno ha voluto portare un momento di festa agli anziani ospiti della struttura, chiudendo le festività con un gesto semplice ma molto sentito.

La Befana, accolta nel cortile e poi all’interno della casa di riposo, ha salutato uno a uno gli ospiti, regalando auguri, qualche dolce e soprattutto tanta attenzione. Un’occasione di condivisione che ha coinvolto residenti, operatori e volontari, creando un clima caldo e partecipato. Non sono mancati gli scatti di rito e le battute, con la curiosità suscitata dall’arrivo in sidecar che ha reso l’incontro ancora più speciale. Presente anche la polizia locale e l’associazione Apollos che organizza un’iniziativa di solidarietà proprio il giorno dell’Epifania.

Per il Motoclub si tratta di una tradizione che si ripete da anni e che conferma il legame con il territorio e con le realtà più fragili della comunità. Un momento atteso e apprezzato, che per molti rappresenta il modo più bello per salutare le feste e iniziare il nuovo anno con un sorriso.

Le foto sono di Armando Iannone.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09