SARONNO – Blitz degli animalisti nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, a Saronno. In diversi punti della città sono comparsi manifestini di protesta, con l’immagine di un orso, in vista della manifestazione “Trentino in piazza”, prevista per la fine del mese. A rivendicare l’iniziativa è stato il gruppo Centopercentoanimalisti, che ha scelto di richiamare l’attenzione sulla situazione degli orsi in Trentino e, in particolare, sulla vicenda di Papillon, l’orso rinchiuso al Casteller.

Manifesti ovunque

Le locandine sono state affisse in numerose zone cittadine, dall’area della stazione ferroviaria di Saronno Sud fino al centro storico e davanti alle Poste di via Varese. Manifestini sono comparsi anche in piazza Libertà, lungo corso Italia e sulla recinzione della chiesetta di Sant’Antonio, in via Sabotino. Un’azione dimostrativa che ha interessato dunque sia luoghi di passaggio sia alcuni degli angoli più frequentati della città.

Spiegando le ragioni della protesta, gli attivisti hanno preso posizione contro l’iniziativa dedicata al Trentino: «Non ci sarebbe nulla da ridire se non fosse che in quella zona d’Italia gli animali vengono puntualmente uccisi senza pietà o imprigionati come l’orso Papillon». Al centro della mobilitazione c’è proprio la sorte dell’animale, noto anche come M49, la cui detenzione nella struttura del Casteller, in provincia di Trento, è da tempo oggetto di contestazioni da parte delle associazioni animaliste. «L’orso soprannominato Papillon deve essere liberato dal Casteller. Deve essere trasferito in oasi, già due sono disponibili, dove possa avere una situazione migliore», hanno sostenuto gli attivisti, attribuendo alle scelte della politica trentina la responsabilità del mancato trasferimento.

Il gruppo ha inoltre espresso preoccupazione per le condizioni dell’orso, affermando che si troverebbe «attualmente in uno stato di depressione». L’obiettivo dichiarato del blitz è quello di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. «Si deve evitare che la sorte di Papillon cada nel dimenticatoio», hanno spiegato gli organizzatori, precisando di aver scelto alcune zone nevralgiche di Saronno per dare visibilità alla protesta.

La mobilitazione potrebbe peraltro non esaurirsi con l’affissione dei manifestini. Centopercentoanimalisti ha infatti annunciato che «non sono escluse presenze fisiche in occasione della manifestazione», lasciando aperta la possibilità di ulteriori iniziative di contestazione durante “Trentino in piazza”. Per il momento la protesta si è tradotta nella comparsa delle locandine in diversi punti della città, portando anche a Saronno una controversia che da anni accompagna la gestione degli orsi in Trentino.

13102026