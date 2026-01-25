SARONNO – Diversi studenti che, al termine dell’incontro, si avvicinano per stringergli la mano. È l’immagine che resterà scolpita nella mente di Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, che affiancato dal maggiore Annalisa Menga, comandante della compagnia di Saronno dei carabinieri, ha parlato di legalità e omertà davanti ad una platea di studenti del liceo Gb Grassi.

Bocedi ha scelto di partire dalla propria storia personale, raccontandosi senza filtri e con grande onestà. Un percorso fatto di scelte difficili e conseguenze pesanti, spiegate con parole dirette: “Avevo una registrazione con queste persone che dicevano che io al processo non ci arrivavo vivo”. Da quel momento, ha raccontato, “le cose sono diventate un po’ complicate”, tra pressioni, isolamento e paura.

Agli studenti ha spiegato quanto l’omertà sia uno degli ostacoli più grandi nella lotta alle mafie, sottolineando il valore del coraggio individuale: “Il mio impegno era dire non pagate, non mettete la testa sotto la sabbia”. Una scelta che comporta rischi, ma che per Bocedi è stata l’unica strada possibile per non diventare complici.

Nel suo intervento non sono mancati episodi concreti. Bocedi ha ricordato l’estorsione subita, dalle minacce rivolte alla figlia piccola al momento della consegna dei soldi, con carta straccia e fotocopie al posto del denaro vero, fino all’arresto della banda a Garbagnate. Ha poi ripercorso l’impegno condiviso con Tano Grasso, la protezione garantita dalla scorta dei carabinieri, “a cui sono grato e che ringrazierò per sempre”, e le partecipazioni televisive, a partire dal Maurizio Costanzo Show, per ribadire pubblicamente il no all’omertà.

Un momento intenso per gli studenti e anche per lo stesso Bocedi, che ha affidato il suo commento finale a parole semplici: “Ho visto occhi interessati e attenti e strette di mano sincere e autentiche. Questi ragazzi sono già nel mio cuore”.

