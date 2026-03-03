SARONNO – Si è tenuta nel fine settimana, nel palasport dell’istituto comprensivo “Aldo Moro” di viale Santuario, la 12ª edizione del Torneo Città di Saronno Memorial Chicco Luraschi, manifestazione di softball giovanile indoor riservata alla categoria U16.

Due giorni di partite intense e combattute, con numerosi spunti tecnici e momenti di fair-play che hanno caratterizzato l’intero torneo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, per la società organizzatrice, il presidente Massimo Rotondo, il vice Gianni Campi e il consigliere Riccardo Franzosini. Hanno partecipato anche l’assessore allo sport del Comune di Saronno Mauro Lattuada e la consigliera regionale Fibs Cr Lombardia Giorgia Brambilla.

Questa la classifica finale del torneo

1° Bollate Softball 1969

2° New Bollate

3° Saronno All Stars

4° Saronno Softball e Baseball Asd

5° Milano Baseball 1946

6° Legnano Baseball e Softball

7° Bc Settimo

8° PISA Towers Baseball & Softball

Assegnati anche i premi individuali. MVP Nicole Casati (Milano/Bulls Rescaldina); miglior battitore Viola Breda (Bollate) e Dora Delfino (Saronno); miglior lanciatore Maddalena Bardella (Bollate).

