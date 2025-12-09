SARONNO – Jesolo si è trasformata nel cuore pulsante del karate mondiale ospitando la Coppa del Mondo Giovanile, la Youth League, una delle competizioni più attese e prestigiose dell’intera stagione. Oltre 3500 atleti provenienti da tutto il mondo hanno affollato il “Palazzo del Turismo”, rendendo necessaria la chiusura anticipata di diverse categorie a causa del numero massimo di iscritti.

Da mercoledì 3 dicembre fino a domenica 7 dicembre, il grande palazzetto jesolano ha accolto incontri di Kumite (combattimenti) e Kata (forma) di altissimo livello, coinvolgendo un pubblico numeroso e appassionato. L’atmosfera natalizia della città ha contribuito a creare un contorno ancora più suggestivo alle giornate di gara, amplificando l’entusiasmo degli spettatori.

Tra i protagonisti dell’evento spicca la brillante prestazione della saronnese Alessandra Bossi, impegnata nel Kumite U21 –50 kg. Nonostante i suoi soli diciotto anni — che la rendevano una delle atlete più giovani della categoria — Bossi ha messo in mostra una competitività e una maturità tecnica di altissimo profilo.

Un percorso significativo, incontro dopo incontro, Alessandra ha superato avversarie di grande esperienza, conquistando l’accesso alla finale per il bronzo. Nell’ultimo match, la karateka italiana ha affrontato con determinazione l’atleta proveniente da El Salvador, imponendosi con un netto 8-3 e salendo così sul terzo gradino del podio.

Questo ambito risultato arricchisce ulteriormente un finale di stagione straordinario per la giovane karateka, già reduce dalla medaglia d’oro all’Open del Monferrato e dal bronzo all’Open di Roma. La sua medaglia rappresenta non solo un prestigioso risultato personale, ma anche un importante successo per la sua palestra di appartenenza, il CAO Karate team in cui sono tesserati diversi atleti che possono vantare risultati internazionali di grande prestigio, complimenti al maestro Davide Colombo.

Tra applausi, luci natalizie e una cornice internazionale di altissimo livello, la Youth League di Jesolo chiude una stagione lunga ed intensa fatta di impegni, passione e sudore. Per tutti questi giovani atleti, qualche giorno di meritata pausa sarà l’occasione ideale per ricaricare le energie.

