SARONNO – Erano da poco passate le 8 quando i residenti di via Vincenzo Monti hanno sentito un brusco rumore e poi un fracasso di calcinacci.

Si sono precipitati per strada ma sapeva già cos’era successo. Un camion è rimasto incastrato sotto un balcone che ha sfondato.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a chiudere la circolazione da via Ramazzotti e via San Giuseppe. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le verifiche del caso.

Non si tratta di una novità: un incidente analogo era avvenuto nel marzo 2024 e nel gennaio 2023. Esasperati i residenti del quartiere che per gli interventi di manutenzione successivi agli incidenti hanno dovuto convivere con un impattante senso unico per diversi mesi.

