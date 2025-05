SARONNO – Cambio di location e grande partecipazione per l’incontro promosso dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Varese, che si è tenuto venerdì 2 maggio nel cortile dell’Istituto Padre Monti. A causa del caldo e delle numerose adesioni, il confronto tra i candidati sindaco di Saronno è stato spostato all’aperto.

Presenti i quattro candidati – Augusto Airoldi, Rienzo Azzi, Ilaria Pagani e Novella Ciceroni – insieme a tanti cittadini, simpatizzanti e rappresentanti delle associazioni. La serata si è aperta con il saluto del rettore Aurelio Mozzetta e l’intervento del presidente del Forum, Raffaele Pier Luca Di Francisca.

Si è discusso di politiche familiari, demografia, servizi e sostegno alla natalità. Un momento di dialogo sentito e partecipato, in un contesto insolito e suggestivo.

A raccontare visivamente la serata le foto di Edio Bison.

