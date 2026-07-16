SARONNO – Il maltempo annunciato ha risparmiato la città e, puntuali, nella serata di mercoledì 15 luglio sono iniziati i lavori di asfaltatura all’incrocio tra via Marconi e via Manzoni. Dalle 20,30 l’area si è trasformata in un cantiere operativo, con numerosi operai, mezzi specializzati e movieri impegnati a preparare uno degli interventi più attesi del piano di manutenzione stradale comunale.

La fotogallery documenta tutte le fasi dell’avvio del cantiere. Le prime operazioni hanno riguardato il posizionamento della segnaletica temporanea, la delimitazione dell’area di lavoro e l’organizzazione della viabilità. Subito dopo è entrata in azione la grande fresa stradale, affiancata dagli autocarri incaricati di raccogliere il materiale rimosso dal vecchio manto d’asfalto.

Prima dell’inizio delle lavorazioni è stato effettuato un sopralluogo dall’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada insieme ai tecnici comunali per verificare l’allestimento del cantiere e l’organizzazione delle operazioni. Conclusi i controlli, gli addetti hanno dato il via alle lavorazioni mentre i movieri hanno gestito il traffico, consentendo il passaggio dei veicoli in sicurezza nelle fasi iniziali dell’intervento.

Le immagini mostrano anche la complessità dell’intervento: la grande fresa ha lavorato centimetro dopo centimetro rimuovendo lo strato superficiale dell’asfalto, mentre gli autocarri procedevano a ritmo continuo per trasportare via il materiale fresato. Gli operatori hanno seguito ogni fase con interventi manuali nei punti più delicati, in particolare in corrispondenza di tombini, cordoli e attraversamenti pedonali.

Non sono mancati i curiosi. Diversi automobilisti rallentavano osservando il cantiere, mentre alcuni residenti si sono fermati lungo i marciapiedi per seguire da vicino l’avvio delle lavorazioni e fotografare i grandi mezzi d’opera all’azione in una delle principali arterie cittadine.

L’intervento rappresenta il primo passo del programma di manutenzione straordinaria predisposto dall’Amministrazione comunale. I lavori interesseranno infatti via Marconi, nel tratto compreso tra via Cesati e via Manzoni, e via Visconti, tra via Marconi e via Roma.

Per limitare i disagi alla circolazione, le lavorazioni saranno eseguite esclusivamente nelle ore notturne, indicativamente dalle 21 alle 6, fino a giovedì 24 luglio. La scelta degli interventi serali punta a ridurre l’impatto sul traffico in un’area particolarmente frequentata durante il giorno.

L’obiettivo è rinnovare il manto stradale, migliorando sicurezza e comfort di marcia per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante l’intera durata del cantiere potranno essere introdotte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, con percorsi regolati dalla segnaletica provvisoria e dal personale presente sul posto.

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