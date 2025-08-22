SARONNO – È stata la giornata di debutto ieri, giovedì 21 agosto, per le modifiche alla circolazione nel centro di Saronno. Per l’intera giornata la polizia locale ha garantito un presidio costante, in particolare lungo via Quattro Novembre, dove è stato introdotto il senso unico in senso opposto rispetto a quello abituale. Gli agenti hanno fornito indicazioni agli automobilisti e ai residenti, spiegando le novità e monitorando la situazione.

La maggior parte dei cittadini era già a conoscenza delle modifiche e si è adeguata senza difficoltà, anche se non sono mancate alcune lamentele. Cambiamenti anche per chi percorre la zona in bicicletta: nonostante la nuova segnaletica, alcuni ciclisti hanno imboccato contromano il senso unico, promettendo comunque maggiore attenzione nei prossimi giorni.

Le modifiche, ricordiamo, resteranno in vigore fino al 10 settembre per consentire i lavori nel tratto di via Stampa Soncino compreso tra via Quattro Novembre e via Marconi. Qui è vietata sosta e transito, con rimozione forzata dei veicoli non autorizzati. Da via Stampa Soncino, all’incrocio con via Quattro Novembre, è obbligatoria la svolta a sinistra verso via Milano.

Via Quattro Novembre è stata parzialmente modificata: il tratto tra via Stampa Soncino e via San Banfi è percorribile solo in direzione via Milano, mentre il segmento successivo fino a via Cesati resta a doppio senso. Via San Banfi è invece a senso unico verso via Bucco/Stampa Soncino. Obblighi di svolta anche da via Cesati e da via Venticinque Aprile, entrambe con direzione obbligatoria a destra verso via Milano. Chi proviene da via Reina, infine, deve proseguire diritto all’altezza di via Stampa Soncino.

Il Comune invita i cittadini a continuare a prestare attenzione alla segnaletica, ricordando che le modifiche hanno carattere temporaneo e sono finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante i lavori.

