SARONNO – La formazione e la consegna dei diplomi ai nuovi volontari saronnesi, insieme al raduno dei City Angels del Nord Italia, ha reso Saronno protagonista di un importante weekend dedicato all’associazione, in attesa della presentazione ufficiale del nuovo gruppo cittadino. L’evento si è svolto sabato e domenica nella sala della biblioteca civica, dove i partecipanti hanno condiviso momenti di grande emozione e riconoscimento.

La cerimonia si è aperta con le parole del coordinatore dell’associazione Mario Furlan: “Questi sono i diplomi che daremo agli angeli che superano l’esame. Il diploma, rilasciato dall’associazione nazionale City Angels, permette di essere inseriti nell’albo nazionale. Molti volontari lo incorniciano per vederlo ogni mattina al risveglio e ogni sera prima di andare a dormire. Fare il City Angel significa essere City Angels.” Il coordinatore ha poi espresso gratitudine verso chi ha reso possibile la formazione: “Voglio ringraziare chi vi ha formato, gli istruttori, i coordinatori e i volontari di altre sezioni.”

La giornata ha visto la consegna dei diplomi a circa venti volontari, segnando ufficialmente il loro ingresso nella grande famiglia dei City Angels. È stato anche sottolineato il ruolo della provincia di Varese, definita “particolare e prolifica” con le sue quattro sezioni attive, compresa quella appena nata di Saronno. A coordinare tutte le sezioni provinciali sarà “Tiger,” nuovo coordinatore provinciale.

Il comandante della polizia locale di Saronno Claudio Borsani è intervenuto per ringraziare i City Angels, riconoscendone il valore e l’importanza per il territorio. Le sue parole hanno ribadito la sinergia tra associazione e istituzioni locali, fondamentali per il sostegno alle persone più fragili.

La cerimonia si è conclusa con il giuramento dei nuovi volontari, guidati dal coordinatore che, con la mano sul cuore, ha pronunciato: “Io mi impegno a divenire un City Angels esemplare, con coraggio e generosità al servizio dei più deboli. Lo farò con tutto il cuore, rispettando lo statuto e il regolamento associativo. Amerò i miei compagni, lo prometto solennemente.”

Non è mancata la tradizionale foto di gruppo, con i nuovi City Angels, il comandante della polizia locale e l’ex comandante, a celebrare un weekend che ha rappresentato un momento di svolta per l’associazione a Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?