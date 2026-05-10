SARONNO – Una serata di grande musica, applausi e giovani talenti internazionali ha chiuso venerdì 9 maggio al Teatro Giuditta Pasta la quinta edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta. Davanti ad un pubblico partecipe, il sipario è calato sulla finale che ha visto protagonisti 11 cantanti arrivati a Saronno dopo una selezione che ha coinvolto oltre 150 artisti provenienti da tutto il mondo.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Forooz Razavi, premiata sul palco dalla sindaca Ilaria Pagani, dall’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, dal direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta Andrea Chiodi e dalla giuria internazionale che ha seguito il concorso nelle varie fasi.

Sul palco l’orchestra guidata dal maestro Stefano Nigro, protagonista della finale insieme ai giovani interpreti che si sono esibiti nelle arie liriche davanti alla commissione e al pubblico del teatro saronnese.

Grande attenzione anche per la presenza della soprano saronnese Gaia Cerri, che ha conquistato l’accesso alla finale confermando il legame tra il concorso e il territorio. Una partecipazione molto apprezzata dal pubblico cittadino, che ha seguito con calore la sua esibizione.

La kermesse lirica si conferma così un appuntamento sempre più importante nel panorama musicale e culturale cittadino, capace di attirare giovani talenti italiani e internazionali e di trasformare per alcuni giorni Saronno in un punto di riferimento per il canto lirico.

Le foto della serata sono di Armando Iannone.

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