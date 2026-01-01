SARONNO – Fuochi d’artificio, brindisi in compagnia e tanta voglia di stare insieme. È questo lo scenario che si è vissuto la notte di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre, in piazza Libertà a Saronno, dove nonostante l’assenza di un evento ufficiale organizzato dal Comune, tante persone hanno deciso di accogliere il 2026 in centro città.

Le foto raccontano una serata con famiglie, bambini, gruppi di amici e giovani coppie che hanno raggiunto la piazza per festeggiare. I botti sono cominciati già prima della mezzanotte, ma è stato allo scoccare del nuovo anno che il cielo sopra Saronno si è illuminato con spettacoli pirotecnici improvvisati.

In prima linea anche i più piccoli, stupiti davanti alle scintille dei fuochi, e qualche rider in servizio, come mostrano le immagini, che si è concesso una breve pausa per osservare i festeggiamenti. Presenti sul posto anche due pattuglie della polizia locale, che hanno presidiato l’area garantendo sicurezza e controlli.

Tra alberi addobbati, stelle luminose e cielo colorato, ecco la fotogallery del Capodanno saronnese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09