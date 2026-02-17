SARONNO – Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’amicizia e del travestimento: così la comunità della parrocchia Sacra Famiglia ha celebrato l’edizione di quest’anno del Carnevale dell’oratorio Prealpi. Il tema olimpico, filo conduttore dell’intero evento, ha trasformato la tradizionale sfilata in una vera e propria celebrazione collettiva dei valori della condivisione.

Il raduno è scattato puntuale alle 15.15 alla scuola Rodari. Da qui è partita una carovana di maschere e colori che, lungo il tragitto, è diventata sempre più imponente. Come sottolineato dal responsabile dell’oratorio, Edoardo Greco, l’aspetto più emozionante è stato proprio il coinvolgimento spontaneo dei residenti: partito con un gruppo iniziale di iscritti, il corteo ha raccolto nuovi volti ad ogni via attraversata, arrivando a destinazione con una partecipazione che ha superato le aspettative.

Il cuore simbolico della giornata è stata la fiaccola, trasportata con cura dagli animatori che se la sono passata di mano in mano fino ai cancelli dell’oratorio. Una volta giunti a meta, è stato proprio Greco a compiere il rito dell’accensione del braciere, dando il segnale d’inizio alle competizioni.

I ragazzi si sono cimentati in discipline rivisitate con una buona dose di ironia: l’hockey su prato, per testare la coordinazione, battaglie “glaciali” tra palle di neve e l’immancabile lancio dello scarpone.

Oltre ai giochi, non è mancato lo spazio per la creatività con la premiazione della maschera più originale, un momento che ha valorizzato l’impegno dei bambini (e dei genitori) nel creare travestimenti unici.

La riuscita dell’evento è stata il frutto di un grande lavoro di squadra. Gli organizzatori hanno infatti tenuto a ringraziare pubblicamente l’instancabile rete di volontari e animatori che ha garantito la sicurezza e il divertimento. Per l’oratorio Prealpi, il bilancio è decisamente positivo: una giornata dove i sorrisi dei bambini sono stati la medaglia d’oro più preziosa, proprio come insegna il vero spirito olimpico.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09