SARONNO – È stata ufficialmente consegnata la nuova caserma della Guardia di Finanza di via Varese, segnando la conclusione di un progetto iniziato 6 anni fa. Alla presentazione erano presenti il generale Crescenzo Sciarraffa, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e il capitano Pietro Salomone, comandante della compagnia di Saronno oltre alle autorità cittadine. La nuova sede ospiterà uffici, camerate e servizi moderni, con un’area complessiva di 400 mq interni e 1.300 mq esterni, oltre a un box per una quindicina di autovetture.

I lavori, suddivisi in due lotti, hanno visto un investimento complessivo di 670 mila euro, con interventi strutturali per garantire standard di sicurezza antisismica e tecnologica. La nuova struttura sostituisce la storica sede di via Vespucci, non più adeguata alle esigenze operative attuali. Un apprezzamento particolare è stato espresso per l’illuminazione tricolore donata alla città dalla TCI di Librandi.

Il sindaco Augusto Airoldi ha sottolineato l’importanza della presenza della Guardia di Finanza sul territorio, soprattutto in un’area strategica come quella del Saronnese. La caserma sarà operativa dalla prossima settimana, mentre l’inaugurazione ufficiale sarà celebrata con una cerimonia dedicata. Scopri tutti i dettagli nella fotogallery dedicata a questo evento significativo per la comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti