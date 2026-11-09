SARONNO – La città di Saronno si è raccolta per le celebrazioni ufficiali del 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, con una cerimonia sentita e partecipata al monumento ai caduti.

Alla presenza della sindaca Ilaria Pagani, delle autorità civili, militari e dei rappresentanti istituzionali, la cittadinanza ha omaggiato la memoria dei caduti per la patria e riaffermato i valori della costituzione e dell’unità nazionale.

Alla commemorazione hanno preso parte attiva le delegazioni delle associazioni d’arma e di volontariato del territorio (tra cui alpini, bersaglieri, paracadutisti, associazione nazionale carabinieri, protezione civile e crocerossine) schierate in ordine con i propri labari e i tricolori.

I momenti cruciali della cerimonia sono stati scanditi dalla posa delle corone floreali ai piedi del monumento ai caduti, accompagnata dal solenne saluto militare delle forze dell’ordine e dal tributo musicale del corpo bandistico cittadino, che ha intonato le note del Silenzio e dell’Inno di Mameli.

(foto di Armando Iannone)

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