SARONNO – Una chiesa gremita, tanti carabinieri, autorità e cittadini per la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri. La messa, molto partecipata, si è tenuta ieri, sabato 21 novembre, nella chiesa Prepositurale, presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni la compagnia carabinieri di Saronno guidata dal maggiore Annalisa Menga. Non è mancata la comandante della compagnia della Guardia di Finanza Giorgia Varesano e quello della polizia locale Claudio Borsani.

Accanto ai militari in servizio e in congedo, anche una nutrita rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri, presente con i propri soci e i labari. La celebrazione, accompagnata dalle esecuzioni musicali e dal coro, è stata un momento di raccoglimento e vicinanza all’Arma, nel segno della riconoscenza per il servizio svolto quotidianamente sul territorio e del ricordo dei caduti.

Presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. La cerimonia ha segnato il debutto ufficiale con la fascia tricolore del neovicesindaco Francesco Licata, nominato proprio nei giorni scorsi. Al suo fianco Silvio Barosso, vicepresidente del consiglio comunale, con la fascia biancoceleste in rappresentanza della presidenza dell’assemblea cittadina.

Durante l’omelia, monsignor Giuseppe Marinoni ha invitato i presenti a riflettere sul significato della conversione e sulla necessità di un cambiamento concreto, partendo da una domanda: “È Dio che deve svegliarsi? O siamo noi che dobbiamo convertirci?”. Un interrogativo accompagnato dal richiamo alle sofferenze del mondo, dai campi di concentramento di Auschwitz alla guerra in Ucraina e ai conflitti in Africa.

Non è mancato il contributo della musica, con le voci del coro “Aurora” di Caronno Pertusella, guidato dal maestro Andrea Arnaboldi, e gli interventi dei quattro musicisti alla tuba Antonino Lipari, all’eufonio Sebastiano Lipari, al trombone Giuseppe Alberti e al corno Giovanni Todaro. Un accompagnamento che ha scandito i momenti della funzione, raccogliendo il caloroso apprezzamento dei fedeli.

A raccontare i momenti più significativi della celebrazione, dalla presenza dei carabinieri in alta uniforme agli omaggi alla patrona, fino alle foto di gruppo con le autorità, sono le foto di Armando Iannone, autore della fotogallery.

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