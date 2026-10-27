Nel pomeriggio di sabato 24 ottobre la sala consiliare “Dottore Agostino Vanelli” ha fatto da cornice alla consegna delle Ciocchine 2026, la massima benemerenza civica con cui la città di Saronno esprime gratitudine a chi mette tempo, talento e passione al servizio della comunità.

La cerimonia, apertasi sulle note dell’inno d’Italia e segnata dagli interventi della sindaca Ilaria Pagani e delle autorità cittadine, si è svolta in un clima di profonda commozione, valorizzando cinque storie esemplari di impegno civile, sportivo e culturale.

I due riconoscimenti a personalità e realtà tuttora attive sul territorio sono andati a Carlo Legnani, da trent’anni voce storica di Radiorizzonti e pilastro del volontariato locale, e all’associazione Cisv – Hurricane Saronno, squadra di baseball per atleti ciechi e ipovedenti vincitrice della Coppa Italia, premiata per l’inclusione e il valore educativo dello sport.

Particolarmente toccanti le tre benemerenze alla memoria, ritirate dai familiari: il ricordo di Ivonne Trebbi, la staffetta partigiana “Bruna” simbolo della Resistenza e del dialogo con i giovani; la figura di Franco Turconi, fondatore di Semplice Terra e promotore degli orti scolastici e sociali; e l’eredità culturale di Giorgio Cavallari, che con la donazione della sua collezione su Giuditta Pasta ha regalato a Saronno un patrimonio artistico inestimabile.

La giornata si è poi conclusa con il consueto tributo ai dipendenti comunali collocati a riposo e un rinfresco finale curato dagli studenti del Ial Lombardia.

(foto di Armando Iannone)

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