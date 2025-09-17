SARONNO – L’Inox Team è stata oggi accolta in Municipio per una cerimonia di ringraziamento che ha visto la partecipazione della sindaca, Ilaria Pagani degli assessori Lucy Sasso e Mauro Lattuada e di una delegazione di giovani dipendenti comunali. Alla società, rappresentata dal presidente Massimo Rotondo e dalle giocatrici Alessandra Rotondo e Christina Toniolo, è stata consegnata una targa simbolica a riconoscimento dei risultati ottenuti.

Il 2025 è stato un anno straordinario per la squadra saronnese: ad agosto ha conquistato la Coppa delle Coppe a Evry Courcouronnes, in Francia, mentre tre delle sue atlete hanno contribuito al trionfo della Nazionale italiana agli Europei di Praga, battendo in finale i Paesi Bassi.

L’incontro in Comune ha rappresentato un’occasione per sottolineare non solo i successi sportivi, ma anche il valore sociale e culturale di un movimento che continua a crescere e a portare il nome di Saronno in Europa.

(foto: alcuni momenti dell’incontro questa mattina in Comune)

17092025