SARONNO – Le segnalazioni sono state diverse e sono iniziate da corso Italia mercoledì scorso. Non è passata inosservata, infatti, l’illuminazione accesa anche di giorno in diversi punti del centro storico.

Piazza Libertà, corso Italia fino a piazza San Francesco ma anche via Garibaldi si sono ritrovate con lampioni e lanterne accese anche in orario diurno.

Come detto sono state diverse le segnalazioni dei cittadini al Municipio e alla polizia locale. Del problema si sono interessati anche gli uffici comunali come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che conferma come l’Amministrazione abbiamo chiesto un intervento alla società che si occupa di gestire l’illuminazione pubblica soprattutto per evitare consumi e sprechi inutili.

