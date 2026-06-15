SARONNO – Cestini stracolmi di rifiuti, cattivi odori e sacchetti abbandonati a terra. È la situazione segnalata da numerosi residenti del quartiere del centro sportivo, tra la zona centrale e l’area est della città.

La protesta dei residenti

A denunciare il problema sono diversi cittadini, che parlano di cestini non svuotati da giorni e, secondo alcuni, addirittura da settimane. «È una schifezza e adesso arriveranno anche i ratti» commenta una pensionata della zona, preoccupata anche per le possibili conseguenze igienico-sanitarie.

Oltre alla spazzatura che fuoriesce dai contenitori, vengono segnalati liquidi maleodoranti sui marciapiedi e un odore particolarmente intenso nelle giornate più calde.

Le zone interessate

Tra i punti maggiormente segnalati c’è l’angolo tra via Monte Santo e via Don Monza, nelle vicinanze dell’asilo e di un’area verde pubblica, dove oltre al cestino pieno si trovano sacchetti lasciati ai suoi piedi.

Situazioni analoghe vengono indicate anche in via Marconi, sia nei pressi dell’Agenzia delle entrate sia vicino alla fermata dell’autobus di fronte all’oratorio Regina Pacis. Segnalazioni arrivano inoltre da via Piave, nei dintorni del PalaExbo, e da via Miola, all’altezza di via Bergamo.

Chiesta una pulizia straordinaria

I residenti chiedono un intervento rapido non solo per lo svuotamento dei cestini, ma anche per la pulizia e la sanificazione delle aree interessate.

«Le normali operazioni di manutenzione non bastano più – osservano alcuni abitanti – servono interventi straordinari per eliminare i cattivi odori e ripristinare condizioni decorose».

Rifiuti domestici nei cestini pubblici

Secondo molti cittadini, all’origine del problema ci sarebbe il crescente utilizzo dei cestini stradali per lo smaltimento di rifiuti domestici. Una pratica più volte contestata anche dall’Amministrazione comunale, che in passato ha ricordato come i contenitori pubblici siano destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti prodotti durante la permanenza in strada.

Resta da capire perché il fenomeno abbia raggiunto dimensioni così evidenti nelle ultime settimane. Intanto cresce la preoccupazione dei residenti, soprattutto in vista dell’arrivo delle giornate più calde, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

14062026