SARONNO – Un cesto posto davanti all’altare di sant’Anna accoglie in questi giorni i “nodi”, simboli delle difficoltà e delle fatiche personali che i fedeli affidano alla Madonna dei Nodi. Tutti questi segni saranno raccolti e portati al falò previsto al termine della festa di domenica 28 settembre, quando, dopo la messa delle 11.30 al Santuario, nel chiostro verranno bruciati come gesto di affidamento e liberazione.

La statua della “Madonna che scioglie i nodi”, accolta nei giorni scorsi al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli resterà esposta accanto al cesto per tutta la durata della novena. Il cammino di preghiera inizierà venerdì 19 settembre e proseguirà ogni sera fino a sabato 27 settembre, accompagnando i partecipanti verso il giorno della festa. Sarà proprio domenica 28 settembre che, al termine della celebrazione solenne delle 11.30, si vivrà il momento comunitario del falò dei nodi nel chiostro del Santuario.

Per permettere lo svolgimento di questo rito, viene chiesto ai fedeli di non utilizzare nastri di plastica ma soltanto spago, fettucce di stoffa o carta. Per chi non potrà essere presente, è possibile inviare la propria intenzione di preghiera scrivendo all’indirizzo: [email protected].

Ecco la preghiera diffusa proprio dal Santuario

Preghiera alla Madonna che scioglie i nodi

“Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione, guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la mia vita.

Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c’è un nodo che non sia sciolto.

Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo ‘nodo’ (pausa di silenzio per nominarlo nel proprio cuore). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l’unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che m’impedisce di essere con Cristo.

Accogli la mia richiesta.

Preservami, guidami, proteggimi.

Sii il mio rifugio. Amen.”

