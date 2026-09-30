SARONNO – Tre giorni di sport, musica, spettacoli e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Si è chiusa con una grande partecipazione la Festa dell’Oratorio Prealpi, che ha richiamato bambini, ragazzi, famiglie e adulti della comunità pastorale e della città.

La festa è partita con le bolle di sapone, seguite dalla finale e dalla premiazione del torneo cittadino di calcio. In serata il palco è stato protagonista con “Saronno Famosi”, appuntamento che ha visto alternarsi cantanti e gruppi per una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Sabato spazio allo sport e al divertimento. La giornata è iniziata con la Color Run ed è proseguita con il torneo di pallavolo, che ha coinvolto ragazzi e adulti provenienti da tutta la comunità pastorale. Una competizione senza limiti di età, pensata soprattutto come occasione per giocare e stare insieme.

In serata gli animatori dell’oratorio hanno portato in scena il musical “Hercules”, che ha richiamato un numeroso pubblico raccogliendo molti riscontri positivi.

Domenica l’ultima giornata si è aperta con la colazione in oratorio e con il mandato a catechisti ed educatori. Il programma è poi proseguito con la finale del torneo di pallavolo e con le attività di Bungee Run e Acrojump. A concludere la tre giorni è stata la serata irlandese.

Soddisfatto Edoardo Greco, responsabile dell’Oratorio Prealpi: “È stata una festa riuscita sotto diversi aspetti: dalla grande partecipazione durante tutte e tre le giornate e le serate, alla qualità del servizio, fino ai tanti riscontri positivi ricevuti dalle persone che hanno partecipato e da quelle che mi hanno scritto in privato”.

Greco sottolinea anche il lavoro dietro le quinte: “Le difficoltà non sono mancate, ma grazie al lavoro di squadra tra volontari e animatori siamo riusciti a superarle e a portare a casa una bella festa. Credo che siamo riusciti a regalare alla nostra città tre serate di divertimento, condivisione e comunità”.

Ed è proprio questo, conclude, l’obiettivo dell’oratorio: “Creare occasioni per stare insieme, incontrarsi, divertirsi e sentirsi parte di una comunità”.

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