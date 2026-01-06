SARONNO – La musica, le voci e un teatro gremito. Il XIV Concerto dell’Epifania, andato in scena lunedì 5 gennaio al teatro Giuditta Pasta, ha regalato al pubblico una serata intensa, capace di unire grande repertorio lirico e spirito di solidarietà.

Sul palco l’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi, con le voci del soprano Laura Scotti e del tenore Diego Cavazzin. Un organico ampio e affiatato che ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale molto partecipato, accolto da lunghi applausi.

Il programma ha proposto alcune tra le pagine più amate del repertorio lirico, con estratti da Nabucco, Ernani, Don Pasquale, Traviata, Vespri Siciliani e Turandot. Particolarmente sentiti i momenti corali, dal “Va pensiero” al coro delle zingarelle, insieme alle arie affidate ai due solisti, capaci di valorizzare il dialogo tra voci e orchestra sotto la direzione del maestro Raimondi.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sicilia a Saronno in collaborazione con l’Ensemble Amadeus e con il patrocinio del Comune di Saronno, si conferma una felice intuizione che negli anni ha saputo trasformarsi in tradizione. Un dono alla città che unisce l’occasione concreta di fare solidarietà a un appuntamento culturale atteso, diventato per molti il modo ideale per chiudere le feste natalizie e iniziare il nuovo anno con emozione. Tra i presenti l’assessore alla Cultura Cornelia Prosepio.

A raccontare la serata sono gli scatti di Iannone, che nella fotogallery fissano i volti dei protagonisti, l’energia dell’orchestra, l’intensità del coro e l’atmosfera di un teatro partecipe, fino al tradizionale brindisi finale che ha chiuso il concerto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09