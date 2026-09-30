SARONNO – Dopo due giorni e mezzo di lavoro, curiosità e tanti saronnesi fermi a osservare l’artista all’opera, il grande murales di piazza La Malfa è terminato. Nella mattinata di oggi Andrea Ravo Mattoni ha completato la sua nuova opera nel cuore di Saronno, portando a compimento un intervento che già durante la sua realizzazione aveva richiamato moltissimi cittadini.

La grande parete offre ora nella sua interezza la reinterpretazione di “Le nozze di Bacco e Arianna”, soggetto legato al patrimonio artistico di Palazzo Visconti. Un’immagine della pittura seicentesca che, grazie al linguaggio della street art e alla tecnica di Ravo, è uscita idealmente dagli spazi storici per diventare visibile a tutti nel centro cittadino.

La realizzazione era iniziata nei giorni scorsi e il suo procedere si era trasformato quasi in uno spettacolo a cielo aperto. In tanti, passando da piazza La Malfa, si erano fermati anche soltanto per qualche minuto per osservare Ravo al lavoro e vedere comparire progressivamente figure, colori e particolari sulla parete. Questa mattina gli ultimi interventi e quindi la conclusione dell’opera.

Un murales che richiama Palazzo Visconti

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la storia e il patrimonio artistico saronnese attraverso una forma espressiva contemporanea. Il soggetto riprodotto da Ravo richiama infatti il ciclo pittorico realizzato per Palazzo Visconti dai fratelli Giovanni Stefano e Giuseppe Danedi, conosciuti rispettivamente come il Montalto e il Legnanino.

Una scelta che crea anche un collegamento ideale con uno degli edifici storici più importanti e discussi della città, da molti anni al centro del dibattito sul suo recupero. Andrea Ravo Mattoni, artista varesino conosciuto ben oltre i confini locali, ha fatto della riproposizione su grandi pareti dei capolavori dell’arte classica uno degli elementi caratteristici della propria produzione, trasformando facciate e spazi urbani in vere e proprie gallerie a cielo aperto.

Ora anche Saronno ha una delle sue opere: terminato il lavoro dell’artista, il grande murales di piazza La Malfa entra a tutti gli effetti nel panorama del centro cittadino e diventa un nuovo richiamo visivo alla storia artistica della città.

Il progetto “Varese Cultura 2030”

Un’opera di street art, quella di Ravo, che non passa certamente inosservata e che, per dimensioni, occupa l’intera parete dell’edificio affacciato su piazza La Malfa. Con il completamento del murales si è così concretizzato uno degli interventi sostenuti da Provincia di Varese e Comune di Saronno nell’ambito del progetto “Varese Cultura 2030”, attraverso finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale del territorio.

L’intervento punta a creare un legame fra arte, memoria storica e spazio urbano, riportando all’attenzione dei cittadini, attraverso una forma artistica contemporanea e immediatamente visibile, una parte del patrimonio culturale legato a Palazzo Visconti.

30092026