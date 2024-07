SARONNO – “Questa mattina è stato necessario chiudere al pubblico, per questioni di sicurezza, il parco Salvo D’Acquisto e l’area cani di via Carlo Porta a seguito dei gravi atti vandalici compiuti da ignoti nel weekend”.

E’ la nota arrivata dall’Amministrazione comunale dalla propria pagina Facebook.

“Purtroppo la recinzione metallica a protezione dell’area cani e al confine con il parco è stata divelta in più punti ed ora pericolosa in quanto le varie parti metalliche sono sospese e spezzate. Non appena verranno rimosse le reti rotte e cambiate con nuova struttura, potranno essere riaperti al pubblico i due spazi frequentati dai cittadini”

Dal comune anche una dura presa di posizione: “L’Amministrazione comunale stigmatizza, ancora una volta, simili azioni vandaliche che danneggiano il patrimonio pubblico e, di conseguenza, l’intera comunità”.

