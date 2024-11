SARONNO – Ha preso il via ieri allo Sporting Club Saronno il primo trofeo di tennis Memorial Andrea Campagna, una competizione speciale dedicata alla memoria del giovane agente di polizia, tragicamente scomparso nel 1979. La gara di andata, che si è tenuta domenica 10 novembre, ha visto confrontarsi sul campo la squadra del Tci contro quella dell’Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), offrendo una giornata di sport e memoria.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di Gianfranco Librandi, Carmine Abagnale, presidente dell’Anps, Roberto Campi, presidente dello Sporting Club Saronno, e il conduttore Roberto Poletti. Un momento significativo che ha reso omaggio al valore umano e simbolico dell’evento.

Il torneo proseguirà con la gara di ritorno, fissata per domenica 22 dicembre alle 10 sempre allo Sporting Club Saronno, in via Garcia Lorca. A seguire, la premiazione finale e la festa si terranno a Milano alla Caserma Annarumma, dove saranno presenti ospiti illustri. Il torneo prevede un totale di 10 match, tra singolari e doppi, con regolamenti che rendono ogni sfida avvincente.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Milano e con la partecipazione di Tci Professional Led Applications, il Memorial Andrea Campagna “si pone – spiegano gli organizzatori – non solo come una competizione sportiva, ma anche come un’occasione per ricordare e onorare il sacrificio di un giovane servitore dello Stato.”

