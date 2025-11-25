SARONNO – Sono stati consegnati domenica scorsa i 10 mila euro raccolti con la partita benefica organizzata dal Fbc Saronno con il patrocinio del comune. Le risorse, destinate all’acquisto di defibrillatori per società sportive e scuole, sono state distribuite durante una breve cerimonia al Colombo Gianetti prima della gara Fbc Saronno-Vigevano (poi finita 3-0).

Alla consegna hanno partecipato le delegazioni delle associazioni e degli istituti sostenuti, insieme all’assessore allo sport Mauro Lattuada e alla dirigenza del Fbc Saronno, dal presidente onorario Gaetano Barletta al presidente Giuseppe Giglio, al direttore generale Marco Proserpio. Nel corso dell’incontro sono stati donati un pallone ufficiale, una maglia autografata e i voucher per l’acquisto dei defibrillatori. Soddisfazione da parte dei presenti per l’iniziativa, definita “un bel gesto” e “un ottimo risultato” che ha coinvolto diverse realtà del territorio. La partita benefica, disputata il sabato precedente, era terminata 2-2 tra Nazionale tv & social e Smile team.

