SARONNO – Prosegue con entusiasmo la rassegna natalizia del Calendario dell’Avvento musicale, l’iniziativa che ogni giorno, alle 18, porta un momento di musica (o recitazione) dal vivo sul caratteristico balcone di via Garibaldi 4. Un appuntamento quotidiano che sta diventando un simbolo del Natale saronnese, frutto della collaborazione tra associazioni del territorio e scuole di musica cittadine.

Ad esibirsi venerdì 5 dicembre, è stato il duo formato da Claudia e Claudio Borroni: una performance elegante, tra sonorità jazz e pop, che ha richiamato circa 150 spettatori sotto il balcone illuminato.

Domenica 7 dicembre è stata invece la volta della giovanissima Miriam Ronzullo, voce emergente che ha già conquistato il pubblico classificandosi seconda all’edizione 2025 di “Saronno Famosi – The Music Contest“, il talent promosso da Radiorizzonti InBlu e dagli oratori cittadini. Durante il concorso Miriam ha ottenuto anche il Premio della giuria popolare e la sua esibizione dal balcone ha confermato il suo talento.

Il Calendario dell’Avvento musicale proseguirà ogni giorno fino a Natale, offrendo alla città piccoli ma preziosi momenti di arte condivisa, capaci di trasformare una semplice strada del centro in un palcoscenico aperto a tutti.

(foto di Armando Iannone)

