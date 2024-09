SARONNO – E’ arrivato con un pizzico d’anticipo accolto dalla polizia locale, dall’associazione carabinieri e quindi dal sindaco Augusto Airoldi il nuovo prevosto monsignor Giuseppe Marinoni che oggi domenica 8 settembre è stato protagonista di un intenso pomeriggio a Saronno. QUI LA DIRETTA

Dopo un momento di saluti nell’atrio il momento ufficiale si è tenuto nella sala riunioni al primo piano gremita da un nutrito gruppo di scout e dell’azione cattolica. Ai ragazzi del gruppo Agesci il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi ha chiesto di intonare una canzone.

Qui i discorsi ufficiali da quello del sindaco Augusto Airoldi che ha rimarcato la disponibilità dell’Amministrazione a collaborare con la parrocchia dopo aver ricordato i tanti significati della data dell’8 settembre e l’impegno della sua Amministrazione, condiviso con la parrocchia, sul fronte per l’ambiente e contro il cambiamento climatico.

Intenso il discorso del nuovo prevosto Marinoni: in pochi passaggi ha raccontato l’evoluzione della città ma anche le sfide che si troverà ad affrontare “con gentilezza”. Non è mancato su queste prime settimane in città “che sto imparando a conoscere e ad amare”. Dal vicario episcopale un plaudo per la scelta di avere in Municipio gli scout che rappresentano non solo il futuro della città ma anche l’impegno per la comunità.

