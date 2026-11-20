SARONNO – Cartelloni e fumogeni hanno accompagnato il corteo studentesco di venerdì 20 novembre, dal quartiere scolastico al centro di Saronno. La manifestazione, promossa dal collettivo Praxis con lo slogan “Alza la testa!”, si è svolta nella giornata dello sciopero generale nazionale.

Il ritrovo era fissato alle 8 in via Carso, nella zona degli istituti. Da lì gli studenti si sono messi in marcia verso il centro, con piazza Libertà come tappa finale del percorso. Lungo il tragitto i partecipanti hanno alzato i cartelli, come “Governo infame la scuola non si tocca”, e lo striscione “Lotta Saronno”, e acceso i fumogeni.

Tra le richieste del collettivo c’è quella di avere edifici scolastici più sicuri, protestando anche protestando il caroscuola e il carovita: nel mirino dei cori Meloni e Valditara, chiedendo anche le dimissioni del governo. Nella locandina diffusa per annunciare la manifestazione, Praxis ha indicato altri due temi della mobilitazione: la difesa della sanità pubblica, con la richiesta di fermare i tagli al welfare, e lo stop al riarmo.

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