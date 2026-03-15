SARONNO – Un forte boato nella notte ha svegliato diversi residenti del quartiere Prealpi: quando sono usciti per capire cosa fosse successo hanno trovato un grosso albero del parco degli Alpini crollato al suolo con le radici completamente sollevate.

L’episodio è avvenuto nelle ore notturne nel parco pubblico nel cuore del quartiere. Il rumore improvviso ha attirato l’attenzione di alcune famiglie della zona che si sono affacciate e sono scese in strada per verificare la situazione, trovando la pianta abbattuta a terra.

Nella caduta alcuni rami hanno raggiunto anche i cavi dell’elettricità provocando disagi alla rete di distribuzione: diverse abitazioni della zona sono rimaste temporaneamente senza corrente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare la situazione dei cavi. Al momento l’albero caduto è stato delimitato con il nastro bianco e rosso utilizzato per le operazioni di sicurezza.

Il parco degli Alpini si trova nel cuore del quartiere Prealpi ed è un’area molto frequentata dai residenti. Proprio negli scorsi mesi la zona era stata oggetto di controlli nell’ambito delle attività programmate dal Comune per potature e abbattimenti delle piante considerate a rischio.

L’area resta ora transennata in attesa degli interventi necessari per la rimozione della pianta e per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

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