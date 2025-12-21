SARONNO – Ottoni che risuonano tra le luci natalizie e un pubblico che segue la musica spostandosi di piazza in piazza. Le immagini della fotogallery raccontano il pomeriggio di sabato 20 dicembre, animato dall’esibizione itinerante della Mefisto Brass Street Band, protagonista di un concerto improvvisato capace di trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico all’aperto.

Dalle 16 alle 17 la band si è esibita in piazza Libertà, attirando famiglie, curiosi e passanti con un repertorio originale pensato per il periodo natalizio. Ottoni, percussioni e sax hanno dato vita a sonorità vivaci, tra improvvisazioni e contaminazioni elettroniche, creando un’atmosfera coinvolgente e informale.

La musica ha poi accompagnato il pubblico lungo il percorso fino a piazza Avis, con soste spontanee e cerchi di ascoltatori che si sono formati attorno ai musicisti. Gli scatti di Armando Iannone fissano sorrisi, movimento e partecipazione, restituendo tutta l’energia di un evento che ha portato note, calore e socialità nel cuore della città.

