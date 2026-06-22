SARONNO – Le note dell’Inno alla Gioia eseguite in piazza Libertà hanno rappresentato uno dei momenti più significativi della Giornata europea della musica celebrata domenica 21 giugno a Saronno. L’iniziativa ha richiamato in città musicisti, familiari e appassionati grazie alla partecipazione di quattro corpi musicali provenienti dal territorio.

L’evento, organizzato dal comune di Saronno in collaborazione con il corpo musicale cittadino, ha visto protagonisti il corpo musicale cittadino di Saronno, il corpo musicale Santa Cecilia di Uboldo, il gruppo bandistico Misintese Giacomo Puccini e la Banda Larga di Mozzate.

Il pomeriggio si è aperto nel cortile della scuola Ignoto Militi con il ritrovo delle formazioni e il saluto delle autorità. Da qui, poco prima delle 17, le bande hanno iniziato la loro parata attraversando le vie del centro secondo percorsi differenti, portando musica e allegria tra residenti e visitatori.

Il momento centrale della manifestazione si è svolto alle 17,30 in piazza Libertà, dove i quattro gruppi si sono ritrovati per una performance comune culminata con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, simbolo dell’Unione Europea e della Giornata europea della musica.

La festa è poi proseguita al Parco del Seminario. Qui, dalle 18,30, i musicisti hanno dato vita al concerto conclusivo, condividendo il palco in una grande esibizione collettiva. Al termine sono state consegnate le pergamene di partecipazione ai gruppi musicali coinvolti.

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