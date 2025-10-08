SARONNO – Il flash mob “4 passi di pace”, organizzato insieme agli studenti saronnesi, ha portato in piazza cittadini, famiglie e attivisti, arrivati anche da Busto Arsizio, per sostenere la Freedom Flottilia e Thousand Madleens. Tra fischietti, corni, mestoli e teglie, il frastuono simbolico è stato interrotto dal suono delle campane della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, un momento di raccoglimento e condivisione prima di nuove letture e interventi.

Dopo la poesia conclusiva dedicata alla Palestina e alcuni interventi, la manifestazione si è trasformata in un corteo: dietro allo striscione “Stop genocidio” i partecipanti hanno attraversato le vie del centro, scandendo cori come “Free Palestine” e “Palestina libera”.

Ecco le immagini della serata

