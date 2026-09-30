SARONNO – Dai banchi di scuola a quelli del Consiglio comunale, provando anche a vestire per qualche minuto i panni del sindaco. Ieri mattina, martedì 29 settembre, due classi seconde della scuola media Bascapè sono state accolte in Municipio nell’ambito del percorso del Consiglio comunale dei ragazzi.

La mattinata è stata l’occasione per conoscere da vicino il funzionamento dell’amministrazione comunale e comprendere quale ruolo abbia il Comune nella vita quotidiana della città. Il personale dell’ente ha spiegato ai ragazzi come il Municipio sia “la casa di tutti i cittadini” e come la partecipazione e il lavoro della collettività possano permettere di raggiungere obiettivi comuni.

Gli studenti hanno poi incontrato la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del Consiglio comunale Francesco Licata e l’assessora Lucy Sasso. Non è mancata una parte pratica: alunne e alunni hanno partecipato a una simulazione, trasformandosi in candidati sindaci e presentando le proprie idee e priorità per migliorare Saronno.

La visita rientra nel progetto del Consiglio comunale dei ragazzi, percorso di educazione civica e partecipazione democratica che accompagnerà gli studenti per l’intero anno scolastico. L’iniziativa coinvolgerà a rotazione le scuole medie presenti sul territorio comunale, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere le istituzioni, confrontarsi e sperimentare direttamente i meccanismi della rappresentanza e della partecipazione.

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