SARONNO – La fotogallery racconta i preparativi per la realizzazione e la posa dei nuovi diademi della statua della Beata Vergine dei Miracoli in Santuario. Le immagini catturano i momenti di prova, con Emilio Borsani, fabbro di Nerviano che ha realizzato i due diademi che il prova sulla copia in legno della Madonna dei Miracoli, custodita nella Sala Capitolare. Un lavoro meticoloso che ha preceduto la solenne cerimonia di oggi, in cui i nuovi “segni giubilari” saranno benedetti e posti sulle statue della Madonna e del Bambino. Le foto evidenziano non solo la precisione e la cura nella realizzazione dei diademi, ma anche l’emozione di un momento che segna l’inizio dell’Anno Santo 2025 e il cammino giubilare del Santuario.

QUI L’ARTICOLO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti