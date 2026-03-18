SARONNO – Non eroine né eccezioni, ma percorsi costruiti tra studio, scelte e lavoro. E’ partito da qui l’incontro “Donne e lavoro: si può fare” organizzato all’Itis Riva, nato da un’idea degli studenti e seguito da circa 200 ragazzi in presenza, oltre a numerose classi collegate dalle aule. Un dialogo concreto, costruito sulle domande dei giovani e sulle esperienze di chi oggi ricopre ruoli di responsabilità in città.

L’iniziativa prende forma proprio dall’osservazione degli studenti, che hanno colto un cambiamento nella realtà locale: quattro donne, in ambiti diversi, per la prima volta in posizioni chiave. Un punto di partenza che ha guidato tutto il confronto, non per parlare di primati ma per raccontare possibilità. Sul palco la sindaca Ilaria Pagani, il maggiore dei carabinieri Annalisa Menga, la dirigente scolastica Monica Maria Zonca e la direttrice de ilSaronno Sara Giudici. Quattro storie diverse che, intrecciandosi, hanno restituito un quadro realistico del lavoro e delle scelte.

Il primo filo conduttore è stato quello dei percorsi personali. La sindaca Ilaria Pagani ha raccontato come la politica sia arrivata “un po’ per caso, come una sfida”, sottolineando l’importanza di sapersi mettere in gioco e cogliere le opportunità. Diversa l’esperienza del maggiore Annalisa Menga, che ha spiegato: “Sognavo questo ruolo da bambina, quando le donne non potevano ancora accedere a questa carriera. È diventato un obiettivo e ho costruito tutto per raggiungerlo”. Più articolato il percorso della dirigente Monica Maria Zonca, arrivata alla guida della scuola senza averlo pianificato: “È una strada nata passo dopo passo, anche cambiando direzione”. E ancora la direttrice Sara Giudici, che ha riportato l’esperienza più inattesa: “Non ho scelto di diventare direttrice, ho creato il giornale dopo aver perso il lavoro. Solo dopo ho capito cosa significava davvero”.

Dai percorsi si è passati al tema delle responsabilità, affrontato come elemento centrale del lavoro. La sindaca Ilaria Pagani ha evidenziato come il ruolo si traduca in un impegno quotidiano verso la comunità: “È una grande responsabilità ma anche una grande soddisfazione, perché puoi migliorare la vita dei cittadini”. Il maggiore Annalisa Menga ha aggiunto un elemento di concretezza: “Non esistono decisioni perfette, ogni scelta comporta rinunce e bisogna accettarlo”. Nella stessa direzione la dirigente Monica Maria Zonca, che ha riportato il discorso direttamente agli studenti: “Ogni decisione riguarda voi, siete al centro della scuola”. Più diretto il contributo della direttrice Sara Giudici: “Il peso maggiore arriva quando devi decidere da sola. Ci sono momenti in cui la responsabilità è solo tua”.

Un passaggio significativo è stato quello sul linguaggio e sul riconoscimento dei ruoli. La sindaca Ilaria Pagani ha spiegato: “Mi piace essere chiamata sindaca, ma rispetto i tempi di tutti. Conta soprattutto come si esercita il ruolo”. La direttrice Sara Giudici ha spostato l’attenzione sulla sostanza: “Il problema non è come mi chiami, ma che il ruolo venga riconosciuto”. Più istituzionale la posizione del maggiore Annalisa Menga: “Nel mio ambito il grado è quello, ma ciò che conta è la fiducia delle persone con cui lavori”. Mentre la dirigente Monica Maria Zonca ha ribadito un approccio pragmatico: “Il rispetto conta più della forma”.

In chiusura, spazio ai consigli per chi oggi deve immaginare il proprio futuro. La sindaca Ilaria Pagani ha invitato a non fermarsi davanti alle difficoltà: “Cadere non è un problema, l’importante è rialzarsi”. La direttrice Sara Giudici ha aggiunto un elemento di realismo: “Coltivate le passioni ma pensate anche alla sostenibilità economica”. Il maggiore Annalisa Menga ha puntato su ambizione e sacrificio: “Bisogna mettersi alla prova e accettare la fatica”. Mentre la dirigente Monica Maria Zonca ha sintetizzato: “Studiate e impegnatevi, i risultati arrivano”.

A chiudere l’incontro sono stati gli studenti, che hanno ribadito il senso dell’iniziativa: accendere una riflessione su lavoro, opportunità e parità. Un confronto nato tra i banchi e diventato un momento condiviso, capace di unire esperienze diverse in un messaggio comune. Non esistono lavori impossibili, ma scelte, impegno e competenze. E la possibilità, concreta, di costruire il proprio percorso.

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