SARONNO – Funghi piccolini, velenosi, buonissimi o enormi: anche quest’anno la Mostra Micologica Città di Saronno regala uno spettacolo unico, con decine di esemplari raccolti negli ultimi giorni dai volontari del Gruppo Ceriani dell’Associazione Bresadola.

Tutti gli esemplari in esposizione sono funghi freschi, provenienti dai boschi di Saronno, dal Parco delle Groane, dalla Pineta e da diverse zone di Piemonte e Lombardia. Un viaggio nella biodiversità del Nord Italia che permette di osservare da vicino come cambia la natura nel territorio saronnese.

Tra i protagonisti di questa edizione non mancano specie rare e spettacolari: dal gigantesco Meripilus giganteus, impressionante per dimensioni, al ritorno del Cortinarius bolaris, fungo da tempo assente nei boschi del Parco Pineta.

Grande curiosità anche per la nuova sezione dei funghi liofilizzati, presentati per la prima volta a Saronno. Una tecnica innovativa che consente di preservare gli esemplari per anni, superando i limiti di deperibilità e aprendo la strada a nuove possibilità espositive per il futuro.

