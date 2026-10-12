SARONNO – Dopo il conto alla rovescia con una bandiera maglietta è arrivato il primo via ufficiale della RideOlona. È iniziata così, domenica 11 ottobre, nell’area ex Isotta Fraschini di via Milano, la prima edizione della pedalata cicloturistica inserita nel programma di “120 Foglie Morte”. A dare il via, insieme agli organizzatori, anche l’assessore allo Sport Mauro Lattuada, che ha salutato i partecipanti prima della partenza.

Protagonisti della mattinata tanti appassionati delle due ruote, pronti ad affrontare 60 chilometri tra boschi, sterrati e piste ciclabili, con partenza e arrivo a Saronno. Tra loro anche un gruppo di ciclisti con biciclette d’epoca e le caratteristiche maglie della Legnano, che hanno portato un tocco di storia del ciclismo alla manifestazione.

Prima della partenza, l’assessore allo Sport Mauro Lattuada ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, ringraziando gli organizzatori per l’iniziativa e auspicando che questa prima edizione possa essere seguita da altre. Poi il momento più atteso, con tutti pronti per il conto alla rovescia: “Tre, due, uno e via!”.

La RideOlona, organizzata da Helios Asd e Sc Pedale Saronnese, con il supporto di #VareseDoYouBike? e il patrocinio del Comune di Saronno, ha proposto un itinerario alla scoperta del territorio. Dal Parco degli Aironi di Gerenzano ai boschi di Cislago, fino alla Valle Olona, con il passaggio sulla ciclabile, il ristoro all’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona e il rientro attraverso Castellanza, Legnano, il canale Villoresi e il Parco Lura.

Un percorso pensato soprattutto per gravel e mountain bike, ma aperto anche ad altre biciclette adatte ai diversi fondi stradali, con l’obiettivo di valorizzare il cicloturismo e far conoscere gli itinerari verdi del territorio.

La partenza è stata anche un’occasione per celebrare la passione per il ciclismo, grazie alla presenza delle biciclette storiche e dei partecipanti in abbigliamento d’epoca. Non sono mancati i momenti dedicati alle fotografie di gruppo, con organizzatori, ciclisti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

All’ex Isotta Fraschini, punto di riferimento della manifestazione, era stato predisposto anche uno spazio per il ristoro e il pranzo al termine della pedalata. La RideOlona ha così arricchito il programma della domenica di “120 Foglie Morte”, affiancando alla valorizzazione della storia del ciclismo un’esperienza concreta sulle strade e sulle ciclabili del territorio.

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