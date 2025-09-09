SARONNO – Nella centralissima via Caronni la polizia locale ha dovuto transennare un tratto di strada a causa della caduta di tegole dalla Corte Paleardi, il grande complesso residenziale che si affaccia anche su via Caduti della Liberazione. Sopra i passanti si notano ancora elementi pericolanti, mentre a terra il nastro bianco e rosso delimita la zona per evitare rischi.

L’episodio riporta al centro il tema del degrado di questa parte del centro storico. Alcuni stabili della via sono stati recuperati, ma molti restano abbandonati e in pessime condizioni, proprio come la Corte Paleardi, un tempo abitata da decine di famiglie e oggi vuota. In passato si era parlato di un intervento radicale, con demolizione, nuovi edifici e la creazione di una piazza di collegamento con via Caduti, ma il progetto non si è mai concretizzato.

Intanto la via soffre la mancanza di attività commerciali e il degrado notturno, tra rifiuti abbandonati e frequentazioni poco raccomandabili. Una situazione che la nuova amministrazione comunale sarà chiamata ad affrontare.

