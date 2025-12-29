SARONNO – Degrado, insicurezza e senso di abbandono sono al centro della denuncia dei residenti della zona tra via Lanino e via Gaudenzio Ferrari, a ridosso della stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro. Una situazione definita “grave e ormai intollerabile” ha spinto gli abitanti a scrivere una lettera aperta per chiedere interventi concreti e immediati. Nella missiva vengono segnalati problemi che si trascinano da tempo: spaccio quotidiano, risse, ubriachezza molesta soprattutto nei fine settimana e un diffuso degrado ambientale, con rifiuti, bottiglie e vetri abbandonati per giorni. Una condizione che, secondo i residenti, va oltre il semplice disagio e incide sulla sicurezza e sulla qualità della vita. Dopo l’ennesimo weekend problematico, la richiesta è chiara: più controlli, maggiore presidio delle forze dell’ordine e pulizie costanti. In assenza di risposte entro 48 ore, i cittadini annunciano l’intenzione di rivolgersi al prefetto.

Le immagini della fotogallery mostrano in modo evidente la situazione denunciata dai residenti, tra rifiuti abbandonati, bottiglie rotte e segni di incuria che raccontano meglio di ogni parola il degrado dell’area alle spalle della stazione.

