SARONNO – Negli ultimi giorni i sopralluoghi della polizia locale, per accertare che non fossero in corso occupazioni, non sono passate inosservate tra i residenti e ieri sono entrate in azione le ruspe.

Nuova demolizione nell’area dell’ex Cantoni l’area dismessa di 94 mila metri quadrati tra l’ospedale e la Cassina Ferrara dove è in corso un maxi progetto di riqualificazione iniziato con le bonifiche dei terreni e dell’acqua ancora in corso. La prima demolizione nell’agosto del 2021 era stata quella dell’alto muro che delimitava l’area su via Miola.

Se il primo cantiere di edilizia popolare prosegue nel pieno rispetto del programma, tanto che l’edificio è da mesi già visibile tra via Don Marzorati e via Miola ieri è iniziata la demolizione della palazzina, ormai inutilizzata da anni, tra il parcheggio di piazza Saragat e via Don Marzorati.

Lo stabile aveva i segni di un passato decisamente vissuto e anche delle ultime occupazioni abusive con i diversi incendi scoppiati negli appartamenti occupati. Nella zona dovrebbe trovare posto una piazzetta che diventerà una sorta di porta al parco dell’ex Cantoni. Accanto sul lato di via don Marzorati all’altezza dell’asilo comunale sto sorgendo un edificio di sei piani con 53 appartamenti di varie metrature e due piani interrati di box e cantine. L’operazione è promossa dal Consorzio Abitare Como aderente a Confcooperative Insubria e movimenterà nel complesso 14 milioni di euro.

