SARONNO – Dopo il cantiere in corso Italia nuova demolizione nel cuore di Saronno. Ormai da diversi giorni nell’arteria che collega via Caduti della Liberazione con corso Italia è in corso il cantiere per la demolizione di una delle case di ringhiera.

Il cantiere dovrebbe, stando all’ordinanza, proseguire fino al 10 agosto. Al momento lungo l’arteria è consentito il passaggio pedonale mentre per le auto dal civico 12 fino al civico 22 vige un divieto di transito e sosta, su entrambi i civici, in regime di rimozione forzata, a monte e a valle del cantiere, eccetto i residenti e i mezzi di soccorso per i quali è consentito il doppio senso di circolazione. Per i soli residenti e i mezzi di soccorso per accedere a via Genova dall’intersezione con corso Italia dovranno transitare dal via Garibaldi, via Taverna direzione corso Italia.

