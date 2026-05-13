SARONNO – Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il progetto “Diamoci la zampa“, un’iniziativa educativa all’avanguardia che ha portato una ventata di gioia e inclusione nelle scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Saronno. Il percorso, che ha coinvolto attivamente cinque sezioni, si è sviluppato nell’ambito dei cosiddetti interventi assistiti con gli animali, una pratica più nota come pet therapy, capace di trasformare l’aula in un laboratorio di emozioni e relazioni autentiche grazie alla mediazione non giudicante dell’animale.

Al centro di questa esperienza sono state le cagnoline Sissy e Mira, vere e proprie co-terapeute che hanno saputo conquistare il cuore dei più piccoli. Attraverso momenti di gioco, contatto consapevole e interazione ludica, le due protagoniste a quattro zampe hanno facilitato un’apertura emotiva senza precedenti, rispettando sempre i tempi e i bisogni individuali di ogni bambino. In questo spazio di relazione semplice ma profondo, la presenza dell’animale è diventata un ponte per superare barriere comunicative, permettendo ai bambini di sperimentare nuove forme di espressione e di approcciarsi all’altro con naturalezza.

Gli obiettivi del progetto sono andati ben oltre la semplice conoscenza del cane. Gli incontri hanno mirato alla costruzione di una relazione corretta e consapevole, promuovendo valori fondamentali come il rispetto reciproco e l’accettazione delle differenze. Guardando Sissy e Mira, i piccoli alunni hanno imparato a riconoscere similitudini e diversità, sviluppando competenze cognitive, motorie e affettive indispensabili per affrontare le sfide della crescita. Il rapporto con il cane agisce infatti come un potente facilitatore relazionale, capace di stimolare il benessere emotivo e di creare un clima scolastico accogliente e inclusivo.

L’entusiasmo ha contagiato non solo i bambini, che già chiedono a gran voce di poter riabbracciare le loro nuove amiche, ma anche le famiglie, che hanno riconosciuto il valore pedagogico e sociale dell’iniziativa. Il successo di “Diamoci la zampa” è stato possibile grazie a una sinergia corale che ha visto collaborare attivamente le insegnanti, il dirigente scolastico, il comitato dei genitori e le famiglie stesse. Si chiude così un percorso condiviso che ha saputo mettere al centro la crescita della comunità scolastica, dimostrando come, a volte, per imparare l’empatia e l’inclusione basti sapersi mettere in ascolto di un battito di coda.

(foto dell’evento)

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