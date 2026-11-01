Il tema centrale della mobilità è stato il rispetto dell’ambiente, in continuità con il progetto eTwinning “Walk in My Shoes, We Are the Future”, realizzato dalle due scuole. Ospitati dalle famiglie spagnole, gli studenti hanno conosciuto abitudini e stili di vita diversi, mettendosi alla prova nella comunicazione in lingua straniera. A scuola hanno realizzato cartelloni artistici con slogan ambientalisti e discusso sulle buone pratiche quotidiane da adottare a casa e in classe per ridurre l’impatto ambientale. Hanno inoltre presentato e confrontato i rispettivi territori, le abitudini e le esperienze scolastiche, scoprendo nella diversità culturale una preziosa occasione di arricchimento. Tra le attività più significative, il laboratorio di biologia dedicato all’analisi delle acque del fiume Guadiana. I ragazzi hanno approfondito le problematiche legate alla presenza di specie vegetali non autoctone, come il giacinto d’acqua, e all’inquinamento da nitriti e nitrati provenienti anche dai campi coltivati. L’osservazione e l’analisi scientifica hanno permesso di collegare le conoscenze scolastiche a problemi reali, sviluppando curiosità, spirito critico e consapevolezza della necessità di tutelare gli ecosistemi. L’ambiente è diventato così un’occasione per collaborare e riflettere sulle responsabilità individuali e collettive.

La mobilità ha inoltre incluso visite a Badajoz e Siviglia, permettendo agli studenti di conoscere il patrimonio storico e culturale spagnolo oltre i confini dell’aula. A Siviglia, esplorata anche in bicicletta, i ragazzi hanno sperimentato un mezzo di trasporto sostenibile, coerente con il tema del progetto, riflettendo sulle alternative più rispettose dell’ambiente negli spostamenti quotidiani.

Il successo dell’iniziativa emerge soprattutto dalle competenze sviluppate. Comunicare con coetanei stranieri in situazioni reali ha rafforzato le abilità linguistiche e la sicurezza nell’esprimersi. Il lavoro di gruppo ha favorito ascolto, cooperazione, distribuzione dei compiti e raggiungimento di obiettivi condivisi. Le attività creative e scientifiche hanno stimolato problem solving e pensiero critico, mentre l’uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali, anche attraverso la piattaforma europea eTwinning, ha sostenuto la collaborazione internazionale. Vivere e lavorare insieme ha inoltre promosso inclusione, rispetto delle differenze, empatia, autonomia e senso di responsabilità. La cittadinanza europea è diventata un’esperienza concreta, fondata sul dialogo, sulla cooperazione e sulla responsabilità verso il futuro.

A confermare il valore educativo dell’iniziativa è la lettera di un genitore, che ha ringraziato la dirigenza e le docenti per l’opportunità offerta al figlio e per la cura con cui sono state gestite tutte le fasi del progetto. “Questa esperienza di scambio culturale ha rappresentato per nostro figlio un’importante occasione di crescita personale, umana e formativa”, scrive il genitore, sottolineando come il confronto con culture diverse e coetanei europei contribuisca ad ampliare gli orizzonti, stimolando autonomia, responsabilità e apertura verso gli altri. Un ringraziamento particolare è rivolto al Dirigente scolastico Gabriele Musarò e alle professoresse Galli e Ventura, “per la passione, la professionalità, la disponibilità e l’attenzione” con cui hanno accompagnato i ragazzi. La lettera si conclude con parole che sintetizzano il valore dell’esperienza: “Siamo orgogliosi che la nostra scuola sappia offrire opportunità di così alto valore pedagogico, capaci di arricchire il percorso formativo dei ragazzi e di contribuire alla crescita dei cittadini europei di domani”.