SARONNO – Per gli atleti della Rari Nantes giusto il tempo di svuotare la valigia dopo i Criteria Giovanili di Riccione, che è già tempo di prepararla nuovamente per i Campionati Italiani Assoluti.

Il direttore tecnico Leonardo Sanesi racconta della spedizione romagnola e si prepara già al prossimo appuntamento, tra 10 giorni: “È sempre un piacere lavorare con questi ragazzi. La dedizione e il lavoro, unito alle indubbie qualità fisiche e tecniche, sono gli ingredienti necessari per arrivare lassù, tra i migliori d’Italia. Sono orgoglioso dei miei atleti anche se potevamo aspettarci di più da alcuni di loro. Credo che l’emotività questa volta non sia stata un’alleata e abbia fatto tentennare qualche equilibrio“.

Mentre le femmine, nonostante la discreta esperienza sul campo, lasciano la piscina di Riccione con un briciolo di amarezza per dei risultati un pelo sotto le aspettative, i maschi regalano emozioni dall’inizio alla fine.

Eleni Moia nei 200 farfalla, Bertasi Giorgia nei 200 dorso, Rebecca Borroni nei 50 rana centrano la qualificazione e gareggiano con impegno. Atteggiamento vincente da parte dei maschi, dalla matricola Ortelli Giacomo (400 misti), al giovane ma esperto ed eclettico Porcu Tommaso (50/100/200 rana, 200 misti, 100 stile), passando per il grintoso Fuscaldo Fabrizio (100 rana, 100 dorso): 8 gare, 8 miglioramenti. Bottino eccezionale: classifica, prestazioni tecniche e cronometriche che soddisfano atleti e tecnico.

“A volte l’emozione gioca brutti scherzi, anche quando sembra sia tutto a posto. Siamo pronti a lavorare per riscattare le prestazioni delle ragazze e proseguire il cammino esaltante dei ragazzi. Soprattutto dobbiamo ricordarci di non dare nulla per scontato. Voglio vedere questa esperienza come completamente positiva, c’è molto da imparare da questa trasferta: godiamoci i risultati e le belle prestazioni, analizziamo consapevolmente le delusioni. Quello che è certo è che il lavoro paga sempre, i ragazzi, sicuramente non si tireranno indietro“, così conclude Sanesi.

Sguardo subito al futuro, il 15 e il 16 aprile Moia Eleni (nei suoi 200 farfalla) e per la prima volta tra i “grandi” Tommaso Porcu (nei 200 rana) saranno di nuovo allo stadio del nuoto di Riccione per partecipare alla manifestazione più importante d’Italia, i Campionati Assoluti, e per proseguire sulla strada del successo.

(foto degli atleti)

